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Власть
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Финразведка и «Азаттык» игнорируют запросы Нацбанка

Депутатская комиссия по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции приступила к работе.

Депутаты задают вопросы председателю Нацбанка Толкунбеку Абдыгулову. Он отметил, что руководство НБ КР с 2012 по 2018 год направило в ГКНБ и Госфинразведку 16 писем, в которых упоминались Айеркен Саймаити и ОсОО «Абдыраз». Толкунбек Абдыгулов уточнил: речь о сомнительных финансовых операциях, сумма которых, например, в 2012-м, достигла $200 тысяч.

Глава Нацбанка добавил, что два письма с просьбой предоставить материалы расследования, касающиеся именно банковских операций в 2019 году, были отправлены и в офис «Азаттыка». Но никаких документов НБ КР не получил ни от Финразведки, ни от журналистов. 

Нардеп Аалы Карашев поинтересовался у главы Госфинразведки Гуламжана Анарбаева, зафиксированы ли сейчас какие-либо сомнительные финансовые потоки в Кыргызстане. Такие факты не выявлены, ответил чиновник. 

Ранее он заявлял, что $700 миллионов отношения к бюджету страны не имеют.

Отвечая на другие вопросы депутатов, Толкунбек Абдыгулов пояснил, что в республике не было ограничений на ввоз или вывоз валюты. Надо было только заполнить декларацию. Однако с 4 февраля 2020-го такой лимит будет введен на суммы свыше $100 тысяч. 

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/141082/
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