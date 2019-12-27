Президент КР выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу в связи с жертвами при крушении самолета в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы — Нур-Султан. От имени народа Кыргызской Республики и себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.

Сегодня утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа потерпел крушение при взлете в аэропорту Алматы. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы составило 15 человек, но МВД заявило о 12 погибших. В больницы Алматы поступили 53 пострадавших.

В Казахстане 28 декабря объявили днем общенационального траура.