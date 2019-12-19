Убийство Саймаити. Депутатская комиссия просит продлить срок своей работы

Председатель депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции бизнесмена из КНР Айеркена Саймаити Талант Мамытов просит продлить срок ее работы.

По его словам, 80 процентов ответов на запросы, которые комиссия отправила в Генпрокуратуру, ГКНБ, ГСБЭП, МВД, получены. Сейчас они изучаются. По регламенту комиссия может заниматься расследованием три месяца.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.