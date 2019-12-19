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Власть

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия просит продлить срок своей работы

Председатель депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции бизнесмена из КНР Айеркена Саймаити Талант Мамытов просит продлить срок ее работы. 

По его словам, 80 процентов ответов на запросы, которые комиссия отправила в Генпрокуратуру, ГКНБ, ГСБЭП, МВД, получены. Сейчас они изучаются. По регламенту комиссия может заниматься расследованием три месяца. 

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
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