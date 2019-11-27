Визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Подписаны девять документов

По итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан подписали девять документов:

— Совместная декларация глав государств Кыргызстана и Казахстана;

— Комплексная программа сотрудничества между КР и РК на 2020-2022 годы;

— Соглашение между правительствами о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» КР и «Карасу-автодорожный» РК;

— Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области миграции;

— Соглашение между Генеральным штабом Вооруженных сил КР и Министерством обороны РК об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных сил КР и Вооруженных сил РК;

— Соглашение между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями;

— Соглашение между Министерствами здравоохранения Кыргызстана и Казахстана;

— Меморандум о взаимном сотрудничестве между Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности и Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК в области обмена опытом в проведении метрологического надзора;

— Соглашение между Агентством по продвижению и защите инвестиций и АО НК «КазахИнвест».

Кроме того, по итогам пятого заседания Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана приняты решения:

— О дальнейшем развитии кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества;

— О пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе;

— О сотрудничестве в сфере логистики;

— О культурно-гуманитарном сотрудничестве между Кыргызстаном и Казахстаном.