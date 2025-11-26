В Оше презентовали книгу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о его отце

В Оше состоялась презентация книги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце», переведенной на кыргызский язык. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

Фото пресс-службы Минкультуры Казахстана

Отмечается, что книга посвящена Кемелю Токаеву — выдающемуся писателю, общественному деятелю, основоположнику детективного жанра в казахстанской литературе, посвятившего свое творчество теме служения Родине.

В своем выступлении министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула, что доверительные и дружеские отношения президентов двух стран придают новый импульс не только политическому и экономическому сотрудничеству, но и культурно-гуманитарным связям.

По ее словам, презентация глубоко содержательной книги президента «Слово об отце» на кыргызском языке — значимый шаг, поднимающий литературные связи двух стран на качественно новый уровень.

Напомним, в основе книги судьба Кемеля Токаева, писателя-фронтовика, чья биография была тесно переплетена с судьбой всего казахского народа, пережившего тяжелейшие испытания XX века. В книге отражены трагедия военных лет, период послевоенного возрождения, размышления о человеческом достоинстве и честности.