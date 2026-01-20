Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу парламента. Законодательный орган страны будет однопалатным.

Он заявил, что правительство проработает вопрос реформы в течение года и уже в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум.

«Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию», — сказал глава РК.

Касым-Жомарт Токаев также добавил, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай завершили свои миссии. И предложил упразднить президентскую квоту и квоту Ассамблеи народа Казахстана, а квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями сохраняются.

Число мандатов в новом парламенте должно составлять 145. Срок полномочий — 5 лет.

Напомним, сейчас парламент Казахстан двухпалатный и состоит из Сената и Мажилиса.

Сенат (верхняя палата) — формируется из депутатов, избираемых косвенным путем через маслихаты (местные представительные органы), а также назначаемых президентом.

Мажилис (нижняя палата) — депутаты избираются на всеобщих выборах — основная палата для принятия законов. 70 процентов Мажилиса избирают по партийным спискам, а 30 процентов — по одномандатным округам.

В случае если казахстанцы поддержат инициативу, то новый однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам, сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства также предложил называть парламент РК Курултаем.