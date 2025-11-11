Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправился с государственным визитом в Россию. С момента пересечения госграницы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве РФ борт главы РК сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России, сообщает «Акорда».

Астана и Москва выстроили образцовые отношения, которые оказывают влияние на многие процессы в Евразии, заявил Касым-Жомарт Токаев в своей статье для российских СМИ в преддверии поездки.

«Отношения Астаны и Москвы оказывают решающее влияние на многие фундаментальные процессы на всем евразийском пространстве», — отметил он.

Известно, что по итогам переговоров Казахстан и Россия подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. Документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

РФ, по словам Касым-Жомарта Токаева, входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РК. Товарооборот между странами достиг почти $30 миллиардов.

Он также отметил, что в Казахстане «особыми признанием и поддержкой пользуется русский язык».

«Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами. Именно поэтому я выступил с инициативой создания международной организации по русскому языку», — говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев участвовал в саммите «Центральная Азия — США», по итогам которого Астана и Вашингтон подписали соглашения на $17 миллиардов в сферах минеральных ресурсов, энергетики и транспорта.