Обеспечить доступ людям с инвалидностью в новых объектах требует мэрия Бишкека

При строительстве новых объектов в Бишкеке ставится требование обеспечить доступ людям с инвалидностью. Об этом на встрече с жителями Ленинского района сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Одна из горожанок подняла вопрос отсутствия пандусов.

«Моему внуку 16 лет, у него тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП). Он передвигается исключительно на инвалидной коляске. Интеллект у него сохранный, то есть его можно развивать, но в школе № 79 не созданы условия — там только лестницы, носить на руках 16-летнего подростка никто не будет, приходится обучаться на дому. Кроме того, есть проблемы с подземными переходами — невозможно спуститься на коляске, установленные пандусы вообще не отвечают нормам. Нужно иметь или хорошую психику, или спускаться только за адреналином», — посетовала она.

Айбек Джунушалиев признал, что проблема имеет место быть.

«Но мы регулярно поднимаем этот вопрос, усиливаем требования. Мы начали сами изготавливать пандусы. Филармония, Национальная библиотека, Театр оперы и балета — все общественные места начали оборудовать пандусами, соответствующими требованиям.

У меня есть советник, который передвигается на коляске. Он сначала испытывает пандусы, и только потом мы вводим их в эксплуатацию. К примеру, на площади Ала-Тоо в фонтанной зоне свободно можно передвигаться на коляске. В «Жаштык арене» даже отдельный вход предусмотрели для лиц с инвалидностью. Что касается подземных переходов, оставшихся в наследство от Советского Союза, то в них тоже начали ремонтные работы. Ваши пожелания по пандусам обязательно примем во внимание. То есть для всех новых объектов стоит главное требование — чтобы был доступ людям с инвалидностью», — сказал он.

Градоначальник напомнил, что в Бишкеке проходит обновление Дворца спорта, и пообещал создать условия для всех категорий граждан.