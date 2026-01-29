11:35
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь

Президент Казахстана освободил Руслана Желдибая от должности своего советника. Одновременно распоряжением Касым-Жомарта Токаева Айбек Смадияров назначен его советником — пресс-секретарем главы государства. Об этом сообщает Акорда.

Фото Акорды. Айбек Смадияров назначен советником — пресс-секретарем президента Казахстана

В начале декабря Айбек Смадияров, в течение семи лет работавший в пресс-службе МИД РК, объявил о своем уходе.

15 декабря стало известно, что бывший официальный представитель МИД республики получил должность в администрации президента.

Согласно данным информационной системы «Параграф», Айбек Смадияров родился на юге Казахстана, окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (2004) по специальности «Документовед-международник».

Ранее работал в системе МИД и администрации главы государства.
