Совет мира. Глава Казахстана предлагает учредить награду имени Дональда Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить особую награду имени президента США Дональда Трампа за достижения.

Президент Казахстана выступил с инициативой учредить особую награду имени президента США Дональда Трампа за достижения

«Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию», — сказал он в Вашингтоне.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления и строительства через международные компании с подтвержденной деловой репутацией и высоким уровнем компетенции.

«Данная программа может предусматривать строительство инфраструктуры, жилья, школ, больниц и других важных социальных объектов. Наша страна, будучи одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, готова оказать гуманитарную помощь с целью обеспечения продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами», — добавил он.

Казахстан планирует выделить свыше 500 образовательных грантов палестинским студентам для обучения в университетах РК в течение пяти лет.
