08:26
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Кыргызстана Садыра Жапарова с успешным проведением досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает «Акорда».

Лидер соседней страны подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи КР на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

«Парламентские выборы отразили всенародную поддержку вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты», — написал он коллеге.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша прошли в КР 30 ноября по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выбирали 90 депутатов, по три от каждого округа. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352911/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 27
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 26
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 25
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 24
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 23
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 22
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 21
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
08:10
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с успешны...
08:05
В части Бишкека 2 декабря отключат холодную воду
07:55
В Кыргызстане произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 ноября, воскресенье
23:42
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
23:37
Три самые популярные женщины на выборах ЖК — 2025
23:21
Пятьдесят действующих депутатов могут пройти в следующий парламент
23:15
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 30
23:12
Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 29