Власть

Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США

Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США. ОБ этом президент Соединенных Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву будет предложено присоединиться в качестве гостей к этому «очень важному мероприятию», которое состоится в Майами в декабре 2026 года. Отношения США с Казахстаном и Узбекистаном Дональд Трамп описал как «великолепные».

Напомним, 6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США». Трамп принял в Белом доме лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

Пресс-служба Акорды сообщила, что 23 декабря президент РК и Дональд Трамп обсудили по телефону войну России против Украины. Казахстан «в случае необходимости готов предоставить площадку» для переговоров об окончании войны, заявили в Астане.

В ноябре глава Белого дома пригрозил, что не пригласит ЮАР на саммит G20 в Майами из-за атак на белых фермеров в этой стране. При этом ЮАР входит в «большую двадцатку», а Казахстан и Узбекистан — нет.
