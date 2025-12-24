09:02
Продолжительный разговор. Лидеры Казахстана и США обсудили ситуацию в Украине

Президенты Казахстана и США обсудили двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Акорда.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность реализовать договоренности, достигнутые во время визита в Вашингтон, и подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует компромиссов и продолжения мирного диалога. Казахстан, не выступая посредником, при необходимости готов предоставить переговорную площадку.

В ходе разговора глава РК отметил лидерские качества президента США и пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан.
