Мэр Бишкека похвастался и опять обвинил СМИ в предвзятости: смотрим фото сквера

Мэр Бишкека похвастался реконструкцией сквера и опять обвинил СМИ в предвзятости. Айбек Джунушалиев рассказал в соцсетях, что одной из первых благоустроенных территорий в городе стал сквер Дружбы народов. Он расположен в самом центре столицы, у центральной площади Ала-Тоо.

Глава муниципалитета сопроводил свой рассказ видео с панорамной съемкой. Однако если пройтись по этой восстановленной зеленой зоне, то можно увидеть массу примеров некачественного обустройства. Что наверняка видят и туристы, которых в центре Бишкека традиционно много.

«Если помните, стелу обновили, потом убрали сухостой, большое количество, местами обновили газон», — отчитался градоначальник.

На фото можно видеть, что у стелы гранитная плита с памятной надписью кривая, ее даже не отмыли, ступени, ведущие к аллеям разбиты и установлены вкривь и вкось, повсюду торчат провода и валяется переходник, а «обновленный» газон просто уничтожен.

Фото 24.kg. У скамейки отвалились ножка, которую никто не торопится заменить

При этом мэр столицы призывает журналистов не искажать информацию. Мы выполнили эту просьбу.
