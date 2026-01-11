11:11
Власть

Токаев и Трамп снова встретятся, сообщила посол США в Казахстане

Президенты РК и США Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп поддерживают постоянный контакт и доверительный диалог, в скором времени они снова встретятся. Об этом сообщила вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов в Казахстане Джули Стаффт.

из архива
Фото из архива. Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп скоро снова встретятся

По словам дипломата, она уже провела встречу с главой РК, стороны обсудили приоритеты в двусторонних отношениях.

«Я знаю, что в этом мы пользуемся полной поддержкой президента Трампа, и я с большим воодушевлением настроена на расширение нашего сотрудничества при поддержке обоих лидеров», — заявила Джули Стаффт и добавила, что лидеры двух государств регулярно общаются, Токаев недавно посетил Вашингтон, а в ближайшее время планирует новый визит в США.

Посол выразила радость от назначения в Казахстан и назвала это большой честью. Она напомнила, что Соединенные Штаты стали первой страной, признавшей независимость РК, и сегодня партнерство достигло самого высокого уровня за всю историю.

«Хочу также отметить, что наряду с моей официальной деятельностью мы с семьей очень рады ближе познакомиться с этой прекрасной республикой и ее народом, ближе узнать культуру и жизнь Казахстана. Мы искренне рады быть здесь», — заявила Джули Стаффт.

Она рассказала, что страны активно взаимодействуют в культуре, торговле, экономике и контактах между людьми, и США намерены дальше расширять эти связи практически во всех сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357409/
