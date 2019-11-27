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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Убийство Саймаити. Депутатская комиссия может опросить Райымбека Матраимова

Члены депутатской комиссии по изучению обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции заслушают представителей межведомственной группы, в которую входят сотрудники МИД, ГСБЭП, Финразведки, ГКНБ. Об этом 24.kg рассказали в Жогорку Кенеше.

По словам депутатов, запросы уже направлены в следственные органы.

«Однако наши полномочия ограничены, мы не можем подменять функции следствия и публиковать информацию, которая носит гриф «секретно». Но мы опросим и работников прокуратуры Турции, какие у них имеются сведения, что говорят задержанные, кто заказал Айеркена Саймаити. У нас есть еще вопрос: если Саймаити проходил фигурантом по уголовному делу о мошенничестве на сумму $3 миллиона 28 тысяч и был объявлен в розыск в 2017 году, почему не было никакой информации за этот период? Получается, схема работала вплоть до 2017-го. И если из Кыргызстана было выведено $932 миллиона, кто еще будет привлечен? Вопросов очень много. Наша задача — дать политическую и юридическую оценку», — отметил один из членов депутатской комиссии Мирлан Жеенчороев.

Комиссия также может опросить и экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Срок работы комиссии предварительно установлен — один месяц. Заседания будут проходить с участием журналистов. 

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство. 
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