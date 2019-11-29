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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Убийство Айеркена Саймаити. Подозреваемые продолжают скрывать анкетные данные

По результатам телефонного разговора генпрокурора Откурбека Джамшитова с коллегой из Турции представлена промежуточная информация по расследованию убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что по подозрению в убийстве были задержаны четыре человека:

— 28-летний Хусейин Ахметалиев. С его слов он является гражданином Кыргызстана, уроженцем города Оша;

— 31-летний Нормахамат Арипхонов, который также заявил, что является гражданином Кыргызстана;

— 26-летний Али Исбех, уроженец города Идлип, гражданин Сирии;

— 25-летний Абдуллах Энвер, уроженец города Алеппо. С его слов он является гражданином Узбекистана.

«По данным турецкой стороны, эти лица до сих пор умышленно скрывают свои истинные анкетные данные. Этому свидетельствует тот факт, что у задержанных отсутствуют документы, удостоверяющие личность. При этом они якобы официально не пересекали государственную границу Турции. Правоохранительные органы устанавливают гражданство подозреваемых. Информация направлена в межведомственную следственную группу ГСУ ГКНБ для проверки наличия либо отсутствия у двух задержанных гражданства Кыргызстана», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство. 
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