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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Убийство Айеркена Саймаити. Депутаты заслушают Эркина Сопокова

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции бизнесмена КНР Айеркена Саймаити приступила к работе. Один из ее членов, лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, как она планирует разбираться в этом запутанном деле. 

По словам нардепа, сегодня прошло первое заседание. Депутаты Алтынбек Сулайманов и Искендер Матраимов объявили о своем выходе из ее состава. Главу комиссии, депутата фракции «Республика – Ата-Журт» Таланта Мамытова уполномочили общаться с журналистами. Заседания комиссии, отметил Алмамбет Шыкмаматов, планируют проводить открыто, но если будут разбираться документы под грифом «секретно", представителям прессы информацию предоставят постфактум. 

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Будут приглашены представители МВД, ГКНБ, ГСБЭП, МИД, ГТС. Выслушают и экс-генерального консула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова. «Мы должны понять, как наши дипломатические работники связаны с контрабандой, почему Саймаити оказался на машине генконсула в день убийства», – пояснил Алмамбет Шыкмаматов. 

Срок работы комиссии еще не определили. Но нардепы считают: торопиться не следует, нужно все обстоятельно изучить и вынести объективное заключение. 

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство. 
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