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Власть

Убийство Айеркена Саймаити. Состав депутатской комиссии изменился

Состав депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити изменился.

Фракция СДПК предложила включить вместо выбывшего Искендера Матраимова Автандила Кулбаракова. С такой инициативой выступил лидер фракции Иса Омуркулов. А председатель фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов рекомендовал включить вместо себя нардепа Джаныбека Бакчиева.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство. 
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