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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Скандал с контрабандными схемами. В ГКНБ допросят Ширин Айтматову и депутатов

В ГКНБ на допрос вызваны инициатор создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматова, депутаты Жогорку Кенеша — лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов и Дуйшон Торокулов.

Уточняется, что межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой в ЕРПП по статье «Покушение на убийство» УК КР по материалам журналистского расследования.

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Сегодня вызваны на допрос журналисты «Радио Азаттык», в том числе автор расследования Али Токтакунов. Кроме того, будут допрошены члены рабочей группы по проведению инаугурации президента — экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, нынешний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и управляющий делами президента и правительства Турданазир Бекбоев.

В «Азаттыке» ранее заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, а их журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку в настоящее время находятся за границей.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.
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