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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Расследование «Азаттыка». Эркина Сопокова вызвали на допрос

Экс-генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков прибыл в Бишкек и находится на допросе в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета.

Уточняется, что бывший дипломатический чиновник вызван в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Покушение на убийство».

«Эркин Сопоков находится в ГКНБ в рамках уголовного дела по материалу «Азаттыка», Kloop и OCCRP», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе. 
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