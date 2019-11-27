На саммите ОДКБ в Бишкеке обсудят коалиционное военное строительство

В Бишкеке одновременно с саммитом глав государств ОДКБ пройдет совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе совещания участники совместного заседания обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Будут рассмотрены «вопросы координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества».

Ранее пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов сообщил журналистам, что «в повестке дня — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ».

По его словам, также министры обсудят «развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

В ходе сессии СКБ ОДКБ планируют подписать план коллективных действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы.

«План предусматривает тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам», — сказал Владимир Зайнетдинов.

Документ «разработали исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции». «Он согласован на майских заседаниях СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Бишкеке и выносится на рассмотрение СКБ», — сказал пресс-секретарь.

Всего в повестке дня заседания СКБ ОДКБ 17 вопросов.

Сессия СКБ пройдет в Бишкеке 28 ноября под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«Ряд вопросов, — сообщил Владимир Зайнетдинов — в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран ОДКБ».

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.