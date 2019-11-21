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Власть

На президента Владимира Путина вновь подали в суд

Фонд борьбы с коррупцией и 14 сотрудников организации подали в Тверской суд Москвы иск к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный, передает meduza.

Иск подали из-за уголовного дела об отмывании денег, возбужденном в отношении сотрудников ФБК. Алексей Навальный пояснил, что в фонде считают Владимира Путина организатором этого дела.

Авторы иска требуют «признать незаконным бездействие... Путина Владимира Владимировича, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина».

Истцы просят признать незаконными действия Владимира Путина «по воспрепятствованию реализации (их) конституционных прав» и обязать президента принять меры по защите этих прав.

Да-да, мы все знаем про российские суды и про Тверской суд в частности. Однако не считайте этот иск политическим высказыванием. Мы-то по закону себя ведем.

Алексей Навальный

В ноябре 2017 года Алексей Навальный объявил о подаче иска к Владимиру Путину из-за того, что в регионах России отказывались согласовывать митинги основателя ФБК. Тогда Тверской суд Москвы отказался принять иск.
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