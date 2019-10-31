Ирина Карамушкина потребовала прекратить гонения на детей Алмазбека Атамбаева

Депутат парламента Ирина Карамушкина потребовала прекратить гонения на детей бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом она заявила сегодня на заседании.

По ее словам, дети Атамбаева — успешные бизнесмены, они развили производство на ОАО «Кыргызавтомаш», но сейчас активы предприятия арестованы, изымается документация, работа фактически блокирована. Ирина Карамушкина добавила, что аналогичная ситуация и в «Медиа Форуме».

«25 миллионов сомов выплатила компания Атамбаева в виде налогов в казну. У народа сложилось мнение, что сегодня власть пытается вычеркнуть все, что сделал Алмазбек Атамбаев. Кыргызстан не Кокандское ханство, верните закон в страну. Никто из родственников бывшего главы государства никогда во время его президентства не занимал высокие государственные посты», — сказала депутат.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

А саму Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства в селе Кой-таш. Решением суда ее отпустили под домашний арест.