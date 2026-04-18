«Бишкекзеленстрой» опроверг слухи о вырубке здоровых деревьев в Дубовом парке

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» заявляет, что распространяемая в сети информация о массовой вырубке здоровых насаждений в Дубовом парке не соответствует действительности.

В рамках текущей реконструкции проводятся исключительно плановые санитарные мероприятия.

Читайте по теме Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев

По его данным, сносу подлежат только старые и ослабленные деревья, серьезно пораженные жуком-усачом. Этот вредитель разрушает древесину изнутри, превращая ее в аварийные объекты, представляющие реальную угрозу для безопасности горожан. Несмотря на неоднократные химические обработки, сохранить насаждения не удалось.

Все работы ведутся строго на основании актов обследования и согласованы с уполномоченными органами, включая Министерство экологии.

Основная цель реконструкции заключается в обновлении и оздоровлении зеленого фонда столицы: вместо удаленных деревьев предусмотрена поэтапная высадка новых, устойчивых к местному климату пород.

В связи с этим «Бишкекзеленстрой» призывает пользователей соцсетей не распространять непроверенные данные и обращаться за официальными комментариями во избежание дезинформации населения.