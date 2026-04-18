18:48
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

«Бишкекзеленстрой» опроверг слухи о вырубке здоровых деревьев в Дубовом парке

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» заявляет, что распространяемая в сети информация о массовой вырубке здоровых насаждений в Дубовом парке не соответствует действительности.

В рамках текущей реконструкции проводятся исключительно плановые санитарные мероприятия.

Читайте по теме
Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев

По его данным, сносу подлежат только старые и ослабленные деревья, серьезно пораженные жуком-усачом. Этот вредитель разрушает древесину изнутри, превращая ее в аварийные объекты, представляющие реальную угрозу для безопасности горожан. Несмотря на неоднократные химические обработки, сохранить насаждения не удалось.

Все работы ведутся строго на основании актов обследования и согласованы с уполномоченными органами, включая Министерство экологии.

Основная цель реконструкции заключается в обновлении и оздоровлении зеленого фонда столицы: вместо удаленных деревьев предусмотрена поэтапная высадка новых, устойчивых к местному климату пород. 

В связи с этим «Бишкекзеленстрой» призывает пользователей соцсетей не распространять непроверенные данные и обращаться за официальными комментариями во избежание дезинформации населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370975/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев
Мэрия Бишкека прокомментировала снос дерева на улице Киевской
В ущелье Чычкан вырубили деревья, пораженные вредителями
Бишкекчанин требует объяснить вырубку дерева на улице Киевской
Депутат раскритиковал вырубку деревьев в Бишкеке для расширения дорог
В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений
Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Популярные новости
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
18 апреля, суббота
18:41
В городе Ош прошел рейд «Ночной подросток» В городе Ош прошел рейд «Ночной подросток»
18:25
В Оше обустраивают новый сквер
18:18
«Бишкекзеленстрой» опроверг слухи о вырубке здоровых деревьев в Дубовом парке
18:00
«Джаз_Бишкек_Весна». Участник фестиваля Темирлан Акжолов о музыке и вдохновении
17:44
Спикер и депутаты Жогорку Кенеша встретились с кыргызстанцами в Германии