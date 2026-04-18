Спикер и депутаты Жогорку Кенеша встретились с кыргызстанцами в Германии

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Марленом Маматалиевым провела встречу с соотечественниками, проживающими, работающими и обучающимися в Германии. Стороны обсудили миграционные вопросы, социальную поддержку и улучшение условий жизни граждан КР за рубежом.

Как сообщили в пресс-службе парламента, спикер проинформировал участников встречи о результатах официального визита, отметив, что на переговорах с немецкой стороной поднимались вопросы упрощения визовых процедур и трудоустройства кыргызстанцев через обучение востребованным профессиям.

«Жогорку Кенеш готов внимательно отнестись к каждому вашему предложению и провести соответствующую работу в рамках своих полномочий», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

В ходе диалога соотечественники обратились с просьбой оказать содействие в упрощении выдачи виз и создании платформы для сотрудничества кыргызстанцев в Европе.

Также обсуждались вопросы сохранения культурных ценностей.

По просьбе граждан торага выделит средства из своего резервного фонда на доставку в Германию национальной юрты. Ее планируют установить к 31 августа — Дню независимости Кыргызстана.

Кроме того, представители диаспоры выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в экономику Кыргызстана. Подводя итоги, Марлен Маматалиев отметил, что практика подобных встреч должна стать регулярной для всех официальных поездок депутатов.