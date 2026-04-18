18:47
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

В Оше обустраивают новый сквер

В Оше открыли новый сквер, на территории которого высадили рябину, штамбовые розы, можжевельник и дубы, сообщает пресс-служба муниципалитета. 

В открытии новой зоны отдыха приняли участие мэр Оша Жанарбек Акаев, глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков и местные жители. Новый сквер является продолжением масштабных проектов по расширению зеленой инфраструктуры, реализуемых в городе в последнее время.

«Каждый новый сквер — это чистый воздух, безопасный отдых для горожан и условия для детей. Наша цель — превратить Ош в настоящий зеленый город», — подчеркнул градоначальник.

Виды саженцев были подобраны с учетом климатических особенностей города. Специалисты будут на постоянной основе контролировать их рост, обеспечивать регулярный полив и уход.

В планах городских властей — дальнейшее увеличение количества скверов в каждом микрорайоне и превращение пустующих участков в доступные общественные пространства для отдыха жителей и гостей Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370955/
просмотров: 157
Версия для печати
Популярные новости
18 апреля, суббота
18:41
В городе Ош прошел рейд «Ночной подросток» В городе Ош прошел рейд «Ночной подросток»
18:25
В Оше обустраивают новый сквер
18:18
«Бишкекзеленстрой» опроверг слухи о вырубке здоровых деревьев в Дубовом парке
18:00
«Джаз_Бишкек_Весна». Участник фестиваля Темирлан Акжолов о музыке и вдохновении
17:44
Спикер и депутаты Жогорку Кенеша встретились с кыргызстанцами в Германии