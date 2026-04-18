В Оше обустраивают новый сквер

В Оше открыли новый сквер, на территории которого высадили рябину, штамбовые розы, можжевельник и дубы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В открытии новой зоны отдыха приняли участие мэр Оша Жанарбек Акаев, глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков и местные жители. Новый сквер является продолжением масштабных проектов по расширению зеленой инфраструктуры, реализуемых в городе в последнее время.

«Каждый новый сквер — это чистый воздух, безопасный отдых для горожан и условия для детей. Наша цель — превратить Ош в настоящий зеленый город», — подчеркнул градоначальник.

Виды саженцев были подобраны с учетом климатических особенностей города. Специалисты будут на постоянной основе контролировать их рост, обеспечивать регулярный полив и уход.

В планах городских властей — дальнейшее увеличение количества скверов в каждом микрорайоне и превращение пустующих участков в доступные общественные пространства для отдыха жителей и гостей Оша.