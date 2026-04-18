«Джаз_Бишкек_Весна». Участник фестиваля Темирлан Акжолов о музыке и вдохновении

В столице 24-25 апреля состоится XXI международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна», который ежегодно собирает музыкантов из разных стран.

Мы поговорили с одним из его участников — Темирланом Акжоловым, музыкантом группы Formalis. Он рассказал о своем первом выступлении на фестивале, развитии джазовой сцены в Кыргызстане, особенностях звучания коллектива и планах на будущее.

Об участии в Бишкекском джазовом фестивале

— Для меня это большое событие. Я уже играл на ХХ Бишкекском джазовом фестивале. Осенью 2024 года мой хороший знакомый Вова Кузнецов познакомил меня с Кенешбек байке (Кенешбеком Алмакучуковым. — Прим. 24.kg) — организатором фестивалей. Тогда я только учился и даже не мог сказать, что готов к таким мероприятиям по уровню игры, но он доверил мне участие, хотя совсем мало меня знал.

Фото организаторов. Дебютанты фестиваля 2025 года группа Formalis

Для меня это было мечтой — сыграть на таком большом мероприятии. Я тут же позвонил всем своим друзьям, с которыми мы давно играем: гитаристу Эрболу Мамадинову, басисту Вадиму Яшину и сообщил, что будет фестиваль. Я собрал все свои ранние композиции и написал еще несколько для фестиваля, понимая, что это хорошая возможность не просто поучаствовать, а еще и показать свое творчество. Эрбол познакомил меня с барабанщиком Давлетом Жураевым. Он был одним из тех, кто поверил и поддержал нашу музыку и выступил с нами на фестивале.

В этом году мы с командой подготовили отличную программу из моих новых композиций. Они будут отличаться фанк-окраской и свежестью звучания.

В составе нашей команды будет барабанщик Никита Бобров, с которым мы играем на джем-сейшенах. Он с большим энтузиазмом решил поучаствовать с нами на фестивале и помогает нам в звучании, многому я у него сейчас учусь.

Думаю, будет так же интересно, как и в прошлый раз. И радует, что публика будет из моих сверстников — это очень хорошо для нашей джазовой сцены.

О стиле группы Formalis

— Наш стиль — джаз-рок, фьюжн на основе моих авторских композиций. Это, конечно, что-то свое, свой звук и мышление, но мы придерживаемся традиций джаза и рока — формы, импровизации и развития тем.

В моих композициях часто преобладает солирующий лид-синтезаторный звук, который придает современный колорит джазу. Многие композиции написаны на основе историй из моей жизни: про любовь, дружбу, амбиции. В каждой есть своя история, которую, надеюсь, почувствуют слушатели.

На звучание нашего коллектива повлияло много музыкантов. Один из ключевых моментов был осенью 2024 года, когда мы с друзьями пошли на концерт Interplay. В составе были Томаш Бура, Натаниэль Таунсли и Антон Давидянц.

На этом концерте были все, кто интересуется джазом и фьюжн. Мы очень вдохновились их звучанием — это было именно то, что я хотел бы делать. Поэтому каждый музыкант в коллективе испытал влияние этого концерта.

Еще мой учитель Александр Соколов всегда с вниманием подходит к нашим занятием по фортепиано, это тот музыкант, который очень повлиял на меня как на пианиста за последние два года.

Я также часто слушаю DOMi & JD Beck, Alfa Mist, Robert Glasper, Justin Lee Schultz, Jesus Molina — это потрясающие инструменталисты, которые показывают джаз в новом прочтении, соответствующем нашему времени.

О джазе в Кыргызстане

— В нашей стране, как мне кажется, довольно сложно развивать джазовую музыку, поскольку нет достаточного количества студий или лейблов, заинтересованных в продвижении джазовых музыкантов на цифровые площадки и сцены. Поэтому каждый продвигает себя сам — ищет выступления и возможности.

Каждое воскресенье мы играем на джем-сейшенах с Umbrella band и друзьями в баре «Лепрекон», разбираем новые темы и развиваем импровизацию. Это одна из немногих площадок, где можно расти как музыкант и развивать джаз в городе.

Мы стараемся записывать и продвигать себя сами. Думаю, в будущем выпустим несколько синглов или даже альбом, чтобы авторскую джазовую музыку из Кыргызстана можно было услышать в хорошем качестве. Но, конечно, фестиваль дает отличную возможность показать себя широкой аудитории и дальше развиваться и давать концерты.

Есть ли у кыргызской джазовой сцены «свой звук»? Определенно да. Я слушал все возможные записи, которые смог найти в интернете, наших джазовых мэтров — таких, как Таалай Бейшеев и Salt Peanuts.

Таалай Бейшеев ближе к этно- и джаз-фьюжн стилю, а Salt Peanuts придерживаются традиционного джаза — свинга и бибопа. Темы из альбома Ata Bala — потрясающее слияние кыргызских народных мелодий и традиционного джаза. Они мои учителя в этом плане.

Чего только стоит композиция в стиле джаз-рок группы Aura — The Way Таалая Бейшеева вместе с Антоном Давидянцем. Она меня очень вдохновила.

Местные концерты весьма самобытны. Это и есть кыргызский джаз, и я считаю, что это лицо нашей сцены перед миром. В нашей музыке есть национальная идентичность, которая отличает ее от других. Вопрос только в том, что пока этим мало интересуются и записей в интернете немного.

На джем-сейшенах я вижу, как люди приходят специально послушать джаз, берут напитки и проводят время вместе с музыкантами. Мои сверстники уже хорошо разбираются в джазовых альбомах — иногда даже лучше меня, и это приятно удивляет.

Сейчас я вижу в Кыргызстане рост количества музыкантов-инструменталистов. Хотелось бы, чтобы развивались джемы, чтобы их было больше и чтобы музыканты не стеснялись приходить и импровизировать.

Хочется, чтобы они активнее показывали свое творчество в соцсетях и пользовались возможностью выпускать музыку на цифровые платформы.

Совет тем, кто хочет играть джаз в Кыргызстане

Я сам молодой музыкант и только делаю первые шаги, поэтому не хочу раздавать советы. Но мне хотелось бы, чтобы у каждого, независимо от направления, было больше понимания традиций и форм джаза.

Джаз — это не только свинг, Фрэнк Синатра и стандарты вроде Fly Me to the Moon, но и джаз-рок, фьюжн, фанк и живые джемы, где каждый может проявить себя. Это огромный мир, в котором каждый найдет свое.

И, пожалуй, единственное, что я бы посоветовал — приходите на наши джемы, играйте стандарты и импровизируйте. Меня, как молодого музыканта, это очень сильно раскрыло, и я благодарен каждому, с кем играю по воскресеньям.

