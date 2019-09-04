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Власть

В парламенте обеспокоились вывозом капитала из Кыргызстана

В парламенте Кыргызстана обеспокоились вывозом капитала. Нардепы сегодня обсуждают проект о присоединении страны к соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста, подписанному 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро.

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Депутат Руслан Казакбаев решил спросить министра экономики Санжара Муканбетова, известно ли главе профильного ведомства, что из КР уходят инвесторы. Чиновник ответил, что министерство работает над этим вопросом.

Отметим, что приток прямых иностранных инвестиций сократился на 7,6 процента и составил $569,8 миллиона. Больше всего инвестиций пришлось на предприятия Бишкека (около 49 процентов), Чуйской (около 30 процентов) и Джалал-Абадской областей (около 20 процентов).
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