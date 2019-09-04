В вопросах зеленой экономики депутатов волнуют только деньги

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предлагает правительству не рассуждать о зеленой экономике, а выделить деньги из госбюджета на поддержку Ботанического сада, городских парков. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании при обсуждении проекта о присоединении Кыргызстана к соглашению об учреждении Глобального института зеленого роста (ГИЗР), подписанному 20 июня 2012-го в Рио-де-Жанейро.

По словам нардепа, само соглашение нужное и перспективное. Тем более что кабмином, в частности Министерством экономики, разработан и проходит процедуру согласования проект программы развития зеленой экономики в КР на 2019-2023 годы.

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«Скоро мы будем обсуждать бюджет на 2020-й. Необходимо заложить деньги на саженцы для Ботанического сада. Этому оазису растительности необходима поддержка государства», — считает Айнуру Алтыбаева.

Министр экономики Санжар Муканбетов добавил, что ГИЗР поддерживает развивающиеся страны и государства с формирующейся рыночной экономикой планированием и реализацией зеленого роста, инвестиционными решениями и выстраиванием необходимой политики, предоставлением убедительной доказательной базы.

За последние два года ГИЗР помог мобилизовать более $1 миллиарда инвестиций в странах, где велась деятельность, в том числе и в частный сектор республики. Санжар Муканбетов

Но депутатов это не убедило. Их больше волновали членские взносы и отсутствие наших граждан в этом институте. «Мы в разных организациях членствуем, и на все это представительство больше $400 миллионов уходит из казны. Надо посмотреть, насколько это полезно для Кыргызстана», — посетовал парламентарий Улугбек Ормонов.

А его коллега Дастан Бекешев посоветовал не верить в сказку про то, как наша страна присоединится к ГИЗР и ей сразу дадут денег. «Это утопия. Никто нас с распростертыми объятиями там не ждет. У нас же даже нет программы развития зеленой экономики. Правительство одной рукой за зеленую экономику, а другой протаскивает поставки низкоклассового ГСМ», — подчеркнул он.