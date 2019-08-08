Президент не принял отставку главы ГКНБ Орозбека Опумбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не принял отставку главы ГКНБ Орозбека Опумбаева. Об этом глава государства заявил во время внеочередного заседания парламента.

По его словам, Орозбек Опумбаев действительно пришел с заявлением об отставке. Однако она не принята.

«Действия Алмазбека Атамбаева вышли за рамки закона. Некоторые люди получили ранения, один спецназовец умер. Конечно, его жизнь стоит выше всяких богатств. Я соболезную родным и близким погибшего. Совсем недавно я разговаривал с его мамой на форуме «Мекендештер». Мое сердце тоже болит. Спецназ до конца применял только резиновые пули. Мы не хотели, чтобы пролилась кровь. Сегодня Орозбек Опумбаев сказал, что хочет уйти в отставку. Я не принял ее, потому что уйти в такое сложное время — самое легкое, что можно сделать. После стабилизации обстановки мы еще придем к тому, чтобы рассмотреть ответственность силовиков», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.