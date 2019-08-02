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Власть

Трудовые мигранты пожаловались Сооронбаю Жээнбекову на чиновников

В Бишкеке проходит первое заседание Совета соотечественников за рубежом.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что совет должен содействовать созданию эффективной диалоговой площадки и обозначить предпосылки для возвращения мигрантов на родину.

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В свою очередь представители кыргызских диаспор за рубежом высказали свои претензии. В частности, члены организации соотечественников на Украине отметили, что Министерство иностранных дел Кыргызстана направляет дипломатов на короткий срок и они не успевают разобраться с делами, наладить инвестиционные связи.

Соотечественники в Киеве просят увеличивать сроки для сотрудников дипломатических миссий и направлять также бизнесменов, которые знают, о чем идет речь. Попросили чаще проводить бизнес-форумы и не только в Бишкеке.

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Представители диаспоры КР в Казахстане подняли вопрос о сельском хозяйстве и препятствиях в стране для продажи продуктов.

«У нас много было случаев, когда они по несколько дней стоят на границе и не могут продать картофель. Вопрос с приграничными странами надо решать оперативно, и многие граждане хотят получить статус мекен-карт», — сообщили они.

А члены диаспоры в Китае обратились к главе государства с просьбой решить вопрос с введением упрощенной процедуры получения виз для въезда в Поднебесную.
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