Происшествия

Перевели $110 тысяч. Граждане КР хотели работать в Англии, а попали к мошенникам

В последнее время участилось онлайн-мошенничество по трудоустройству кыргызстанцев за рубеж, особенно во время приема заявок на работу в Англию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом Эсенбек Эргешов.

По его словам, мошенники запускают рекламу о трудоустройстве в Великобритании, Германии, обещают зарплату $6-7 тысяч, что не соответствует действительности.

«Такую зарплату не получают даже резиденты этих стран. Но наши граждане попадаются на такие уловки — в 2025 году к нам обратились 68 граждан, которые перечислили за рубеж в общей сложности $110 тысяч. Выявить мошенников, находящихся за рубежом, сложно для наших правоохранительных органов, гражданам нужно обращаться в Интерпол. В МВД КР открыт отдел по борьбе с киберпреступностью. По статистике министерства, в прошлом году они приняли 78 мер в отношении нелегальных агентств на территории Кыргызстана», — сказал Эсенбек Эргешов.

Он отметил, что за неправомерное осуществление деятельности по трудоустройству граждан за рубеж предусмотрена административная и уголовная ответственность. Размер штрафа для юридических лиц составляет 55 тысяч сомов, для физических — 15 тысяч. Сроки заключения за организацию незаконной миграции под стражу — от одного года до трех лет.

Эсенбек Эргешов посоветовал гражданам ни в коем случае не отдавать работодателю паспорт.

«Паспорт — не имущество ваше или мое, это имущество государства. Если работодатель забирает паспорт, то это равносильно трудовой эксплуатации либо торговле людьми. Нужно читать каждый пункт трудового договора, об условиях проживания, питании, зарплате, сроке действия договора, путях разрешения трудовых споров и другое. Также предупреждаем о фактах мошенничества при легализации документов. Например, в России наши же соотечественники выступают посредниками при регистрации и так далее», — добавил он.
Перевели $110 тысяч. Граждане КР хотели работать в Англии, а попали к мошенникам
