Частные компании трудоустроили за рубежом за год около 20 тысяч кыргызстанцев

В 2025 году через Центр трудоустройства граждан за рубежом выехало 5,5 тысячи граждан, еще 19,5 тысячи — через частные агентства занятости (ЧАЗ). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом Эсенбек Эргешов.

По его словам, согласно данным Международной организации по миграции, всего в 2025 году за границу выехало 170 тысяч граждан КР.

«Наш центр и ЧАЗы трудоустроили в общем 25 тысяч человек, что составляет 15 процентов от общего количества выезжающих граждан. 85 процентов граждан едут сами, либо через знакомых и «сарафанное радио». Из них некоторые оказываются в трудных жизненных ситуациях, попадают в трудовую эксплуатацию, рабство, становятся жертвами торговли людьми. Выезд через защищенные каналы позволяет защищать трудовые права и мониторить деятельность граждан до возвращения на родину», — сказал Эсенбек Эргешов.

Он отметил, что количество выезжающих на работу сократилось за последние годы.

«Пять лет назад ежегодно выезжало около 1 миллиона наших граждан с целью трудоустройства. Многие вернулись в связи с улучшением социально-экономической ситуации в Кыргызстане и повышением зарплат. Если раньше Кыргызстан только экспортировал трудовую рабочую силу, то сейчас мы принимаем иностранных работников. При этом пять лет назад через наш центр и ЧАЗы трудоустраивалось всего до 10 тысяч граждан, или 1 процент от миллиона выезжающих. То есть граждане стали более информированными о легальных путях трудоустройства и стали более защищенными», — добавил Эсенбек Эргешов.

Центр трудоустройства граждан за рубежом занимается консультированием граждан о трудоустройстве, предвыездной подготовкой, где информируют о законодательстве страны-пребывания, культуре, обычаях и традициях, а также правилах поведения.