Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил канал незаконной миграции иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ГКНБ, 16 марта 2026 года в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны организатор канала и его сообщник.

Установлено, что фигуранты занимались подделкой и сбытом медицинских справок формы № 086 о прохождении медосвидетельствования. Эти документы использовались иностранными гражданами для продления сроков пребывания в Кыргызстане.

В частности в Бишкеке задержан гражданин Пакистана, который продавал иностранцам, в том числе гражданам Пакистана и Бангладеш, готовые справки без фактического прохождения медицинского осмотра. По данным спецслужбы, ему содействовал медицинский работник Национального госпиталя.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемых обнаружено и изъято более 160 готовых медицинских справок, используемых для оформления виз.

В ГКНБ отметили, что на фоне вспышки вируса Нипах в странах Южной Азии подобные нарушения создают прямую угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности Кыргызстана.

Ведомство призвало иностранных граждан соблюдать законодательство республики и сообщило о продолжении мероприятий по установлению других участников незаконной схемы.
