В Кыргызстане 150 частных агентств трудоустраивают граждан в 26 стран

В Кыргызстане 150 частных агентств занятости трудоустраивают граждан в 26 стран. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления трудовой миграции Центра трудоустройства граждан за рубежом Эсенбек Эргешов.

По его словам, в 2025 году трудоустроено 19,4 тысячи граждан.

При этом Эсенбек Эргешов отметил проблему наличия недобросовестных отправителей.

«Они налагают тень на деятельность легальных агентств занятости. В результате в обществе создается мнение, что агентства занимаются только мошенничеством, обманом, чтобы заработать на гражданах деньги. Но нельзя по одной компании делать вывод обо всех агентствах — почти 99 процентов работают добросовестно много лет», — сказал он.

Отметим, неделю назад сотрудники ГУВД проверили агентства занятости в Бишкеке и обнаружили ряд нарушений. Некоторые из них осуществляли деятельность по отправке граждан за пределы КР без соответствующих разрешительных документов (лицензий). В связи с выявленными нарушениями деятельность пяти агентств временно приостановили, фирмы оштрафовали.