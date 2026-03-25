Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств

Растет число посредников и псевдоагентств, предлагающих кыргызстанцам легкий выезд за рубеж с целью трудоустройства и высокие заработные платы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми Улан Ногойбаев.

По его словам, нелегальный или полулегальный выезд значительно повышает риск трудовой эксплуатации, невыплаты зарплаты, изъятия документов, вовлечения в схемы торговли людьми.

«Наши граждане часто допускают ошибки: доверяют объявлениям в социальных сетях и агентствам без лицензии, хотя это можно проверить, не выезжая из страны на сайте migrant.kg. Часто не читают контракты или подписывают на непонятном для них языке, передают паспорта работодателю. Важно сделать трудовую миграцию легальной, безопасной, комфортной и управляемой, чтобы граждане не становились жертвами эксплуатации. В этой связи важно усилить контроль за посредниками и псевдоагентствами занятости», — сказал Улан Ногойбаев.
Материалы по теме
Частные компании трудоустроили за рубежом за год около 20 тысяч кыргызстанцев
Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане
Комитет ЖК поддержал выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя
Во многих странах мигрантов используют для политических очков — генсек ООН
В Баткенской области оштрафовали девять иностранцев в рамках операции «Нелегал»
Без посредников. На закупке лекарств намерены сэкономить 410 миллионов сомов
Турция упростила выдачу разрешений на работу для мигрантов из Узбекистана
За границей находятся около 800 тысяч кыргызстанцев
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
