Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств

Растет число посредников и псевдоагентств, предлагающих кыргызстанцам легкий выезд за рубеж с целью трудоустройства и высокие заработные платы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми Улан Ногойбаев.

По его словам, нелегальный или полулегальный выезд значительно повышает риск трудовой эксплуатации, невыплаты зарплаты, изъятия документов, вовлечения в схемы торговли людьми.

«Наши граждане часто допускают ошибки: доверяют объявлениям в социальных сетях и агентствам без лицензии, хотя это можно проверить, не выезжая из страны на сайте migrant.kg. Часто не читают контракты или подписывают на непонятном для них языке, передают паспорта работодателю. Важно сделать трудовую миграцию легальной, безопасной, комфортной и управляемой, чтобы граждане не становились жертвами эксплуатации. В этой связи важно усилить контроль за посредниками и псевдоагентствами занятости», — сказал Улан Ногойбаев.