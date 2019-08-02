Президент Кыргызстана обозначил риски, которые порождает трудовая миграция

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом обозначил риски, которые порождает миграция.

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По его словам, быстро меняющиеся внешние и внутренние процессы способствуют появлению таких вызовов, как напряжение социально-экономической обстановки в приграничных районах, возникновение угроз национальной и региональной безопасности и утечка квалифицированных специалистов.

«Миграция проникла почти в каждую семью. Нам нужно определить четкие направления развития. Законно утвердить и признать государством статус наших соотечественников. Разработать и утвердить правовые и социальные, а также экономические механизмы по привлечению соотечественников. А также усилить сотрудничество и взаимосвязи», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Риск, требующий особого внимания, — это дети мигрантов и дети, рожденные в миграции и оставшиеся без присмотра. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что по запросу мигрантов был разработан законопроект о мекен-карт, согласно которому вводится новый правовой статус.

Граждане, которым он присвоен, смогут беспрепятственно посещать Кыргызстан. Он также создаст условия для вложения инвестиций, доступа к услугам образования, здравоохранения и трудоустройству.

Правительство разрабатывает также программу «Мекеним». То есть кыргызстанцам за рубежом предлагается реализовать и социальные инвестиции.