Президент Кыргызстана обозначил риски, которые порождает трудовая миграция

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом обозначил риски, которые порождает миграция.
По его словам, быстро меняющиеся внешние и внутренние процессы способствуют появлению таких вызовов, как напряжение социально-экономической обстановки в приграничных районах, возникновение угроз национальной и региональной безопасности и утечка квалифицированных специалистов.
«Миграция проникла почти в каждую семью. Нам нужно определить четкие направления развития. Законно утвердить и признать государством статус наших соотечественников. Разработать и утвердить правовые и социальные, а также экономические механизмы по привлечению соотечественников. А также усилить сотрудничество и взаимосвязи», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Риск, требующий особого внимания, — это дети мигрантов и дети, рожденные в миграции и оставшиеся без присмотра.Сооронбай Жээнбеков
Глава государства отметил, что по запросу мигрантов был разработан законопроект о мекен-карт, согласно которому вводится новый правовой статус.
Граждане, которым он присвоен, смогут беспрепятственно посещать Кыргызстан. Он также создаст условия для вложения инвестиций, доступа к услугам образования, здравоохранения и трудоустройству.
Правительство разрабатывает также программу «Мекеним». То есть кыргызстанцам за рубежом предлагается реализовать и социальные инвестиции.