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Общество

Вице-премьер-министр рассказала, как правительство поддерживает мигрантов

Государство уделяет большое внимание поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. Об этом на заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте сказала вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Люди — это самый главный источник, основа и богатство государства. Наши сограждане, проживающие за рубежом, вносят весомый вклад в развитие страны в целом и регионов в частности.

Алтынай Омурбекова

Она добавила, что в последние годы соотечественники стали чаще создавать различные объединения, которые помогают решать многие вопросы сограждан в государстве пребывания, сохранять культурные и национальные ценности.

Вице-премьер напомнила, что в 2013 году принят закон о поддержке соотечественников за рубежом, в 2015-м создан Совет по связям с соотечественниками при премьер-министре, а потом и при главе государства.

По словам Алтынай Омурбековой, вопросы совершенствования законодательной базы в сфере миграции остаются актуальными. Она рассказала, что государство делает в этом направлении.

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