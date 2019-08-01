Вице-премьер-министр рассказала, как правительство поддерживает мигрантов

Государство уделяет большое внимание поддержке соотечественников, проживающих за пределами республики. Об этом на заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом при президенте сказала вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.
Люди — это самый главный источник, основа и богатство государства. Наши сограждане, проживающие за рубежом, вносят весомый вклад в развитие страны в целом и регионов в частности.Алтынай Омурбекова
Она добавила, что в последние годы соотечественники стали чаще создавать различные объединения, которые помогают решать многие вопросы сограждан в государстве пребывания, сохранять культурные и национальные ценности.
Вице-премьер напомнила, что в 2013 году принят закон о поддержке соотечественников за рубежом, в 2015-м создан Совет по связям с соотечественниками при премьер-министре, а потом и при главе государства.
По словам Алтынай Омурбековой, вопросы совершенствования законодательной базы в сфере миграции остаются актуальными. Она рассказала, что государство делает в этом направлении.