Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа

Самая работоспособная часть населения в Кыргызстане — молодые люди, вернувшиеся из миграции из-за рубежа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник Бишкекского управления по содействию занятости Талант Жекшенов.

По его словам, основная задача ведомства — оказать этим гражданам содействие в трудоустройстве.

«У нас есть около 70 направлений по обучению. Человек может повысить или подтвердить свою квалификацию либо переобучиться на другую специальность. С недавнего времени мы сотрудничаем с Центром валидации и сертификации, который также оказывает услуги по подтверждению профессиональных навыков. Если человек, находясь в миграции, освоил какую-то профессию, работал по ней, но не имеет подтверждающих документов, он приходит обучаться на наших краткосрочных курсах либо может обратиться в Центр валидации, где протестируют его навыки и выдадут сертификат, подтверждающий степень его квалификации. Мы действительно пытаемся оказать помощь возвратившимся мигрантам», — сказал Талант Жекшенов.

При этом он признал, что мигранты привыкли за рубежом к заработкам, «довольно отличающимся от того, что им могут предложить на родине».

«К сожалению, зарплату определяет работодатель, а на это повлиять мы уже не можем. Хотя в Бишкеке квалифицированным, востребованным сотрудникам работодатели уже выдают довольно достойную зарплату», — добавил чиновник.

Он отметил, что 23 апреля в Бишкекском государственном университете пройдет ярмарка вакансий, где можно напрямую встретиться с работодателями.