15:38
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа

Самая работоспособная часть населения в Кыргызстане — молодые люди, вернувшиеся из миграции из-за рубежа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник Бишкекского управления по содействию занятости Талант Жекшенов.

По его словам, основная задача ведомства — оказать этим гражданам содействие в трудоустройстве.

«У нас есть около 70 направлений по обучению. Человек может повысить или подтвердить свою квалификацию либо переобучиться на другую специальность. С недавнего времени мы сотрудничаем с Центром валидации и сертификации, который также оказывает услуги по подтверждению профессиональных навыков. Если человек, находясь в миграции, освоил какую-то профессию, работал по ней, но не имеет подтверждающих документов, он приходит обучаться на наших краткосрочных курсах либо может обратиться в Центр валидации, где протестируют его навыки и выдадут сертификат, подтверждающий степень его квалификации. Мы действительно пытаемся оказать помощь возвратившимся мигрантам», — сказал Талант Жекшенов.

При этом он признал, что мигранты привыкли за рубежом к заработкам, «довольно отличающимся от того, что им могут предложить на родине».

«К сожалению, зарплату определяет работодатель, а на это повлиять мы уже не можем. Хотя в Бишкеке квалифицированным, востребованным сотрудникам работодатели уже выдают довольно достойную зарплату», — добавил чиновник.

Он отметил, что 23 апреля в Бишкекском государственном университете пройдет ярмарка вакансий, где можно напрямую встретиться с работодателями. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370486/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Права мигрантов и барьеры. О чем говорили в Жогорку Кенеше с послом России
В 2026 году в Средиземном море погибли уже около тысячи мигрантов
Фиктивные работники в детсаду получали зарплату — ущерб 750 тысяч сомов
МВД КР выявило нарушения при трудоустройстве граждан в Данию и Германию
Перевели $110 тысяч. Граждане КР хотели работать в Англии, а попали к мошенникам
В Кыргызстане 150 частных агентств трудоустраивают граждан в 26 стран
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств
Частные компании трудоустроили за рубежом за год около 20 тысяч кыргызстанцев
Кадровый дефицит в КР: бизнес не спешит нанимать молодежь
Популярные новости
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
15 апреля, среда
15:34
Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больницы и воду Садыр Жапаров пообещал Ноокатскому району дороги, больн...
15:25
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
15:24
В Ноокатском районе водители проигнорировали кортеж президента
15:22
Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа
15:13
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»