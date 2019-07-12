Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, почему социалисты ушли в оппозицию.
Он добавил, что «Ата Мекен» не собирается присоединяться к радикальным или непримиримым оппозиционерам.
Напомним, Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.
Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования. В конце июня он переведен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. В 2018-м у него диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.
Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.