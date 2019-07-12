Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, почему социалисты ушли в оппозицию.

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По его словам, «Ата Мекен» относится к системной, а не радикальной оппозиции. Партия критикует власть умеренно и оппонирует в рамках закона. «Омурбек Текебаев сидит за оппозиционную деятельность и осужден по политическим мотивам. Это очевидно, и только глупый не понимает этого. Справедливость не восстановлена, вот что нас огорчает больше всего. Мы на примере дела Текебаева оцениваем судебную реформу и торжество законности. Если такое резонансное дело спускается по накатанной безалаберной системе, что тут говорить о других делах», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что «Ата Мекен» не собирается присоединяться к радикальным или непримиримым оппозиционерам.

Напомним, Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования. В конце июня он переведен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. В 2018-м у него диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.