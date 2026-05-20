Bloomberg назвал рубль самой укрепившейся валютой к доллару

Российский рубль стал лидером по темпам укрепления к доллару среди мировых валют. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с начала апреля рубль вырос примерно на 12 процентов и достиг уровня около 72,6 рубля за доллар. Это максимальное значение с 2023 года.

Эксперты отмечают, что второй год подряд динамика российской валюты расходится с прогнозами аналитиков, которые ожидали ее ослабления. На этом фоне часть из них считает текущий курс рубля завышенным.

Укрепление рубля также связывают с притоком экспортной выручки и особенностями финансовой системы, сформировавшимися на фоне санкций против РФ и жесткой денежно-кредитной политики.