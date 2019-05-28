Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью

В кулуарах Жогорку Кенеша уже идет обсуждение кандидатов на пост премьер-министра. Команда Мухаммедкалыя Абылгазиева несет большие потери.

Заявление об уходе по собственному желанию написали несколько министров. Нет сомнений в том, что это отнюдь не добровольные отставки. Пока должности покидают руководители второстепенных министерств.

За год из 17 членов правительства одиннадцать ушли в отставку

Весенняя апробация

По некоторым данным, в ближайшее время желание сойти с корабля на берег изъявят и некоторые министры более тяжелой весовой категории. К примеру, председателя может лишиться Фонд по управлению госимуществом. Не исключено, что кадровое цунами не обойдет стороной и главу правительства.

Майский кризис действующий кабмин переживет и, скорее всего, дотянет до осени. Правда, с изрядно потрепанным реноме.

Сложившаяся политическая и экономическая ситуация требует от руководства страны серьезных корректировок. В первую очередь незамедлительного обновления кадров. Подготовка к этому идет полным ходом.

Депутаты парламента уже обсуждают кандидатов на должность премьера.

В качестве возможных претендентов на пост премьер-министра Кыргызстана называют имена без пяти минут очередного главы Минэкономики Санжара Муканбетова и мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Этот список обрастет фамилиями, как снежный ком, когда процессу кадровых перемен дадут официальную отмашку.

Одной из причин возможной отставки правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева является массированная критика в адрес премьер-министра, звучавшая последние два месяца. Но не она станет главным поводом ухода кабинета министров.

Ведь нынешнее правительство работает не лучше, но и отнюдь не хуже, нежели бывшие команды. Основная проблема в том, что в этом составе практически нет министров, которые могли бы действовать самостоятельно, не ожидая команды сверху. Большинство чиновников просто боятся или не умеют брать ответственность на себя за свои же решения.

Очевидно, что команда Мухаммедкалыя Абылгазиева проигрывает почти всем командам других экс-премьеров.

Когда все плохо — кому-то хорошо

Свой вклад в сложившуюся обстановку вносит команда бывшего президента страны. Оставшиеся на свободе сподвижники Алмазбека Атамбаева пользуются любой возможностью, чтобы повлиять на дела действующего главы государства. Не имея на это прав.

Причем представители бывшей правящей партии пытаются свалить весь накопленный груз проблем и все просчеты самого Алмазбека Атамбаева на Сооронбая Жээнбекова.

Алмазбек Атамбаев и его окружение умудряются яростную критику в адрес президента совмещать с предложениями о мире и очень обижаются, что Сооронбай Жээнбеков не идет на мировую.

Похоже, экс-президент Кыргызстана до сих пор не понял, что нынешнее руководство республики не просто с ним поссорилось.

Не осознал до конца Алмазбек Атамбаев и того, что он уже не всесильный правитель, а только гражданин страны с приставкой «экс».

Проблема запутавшегося экс-главы государства еще и в том, что никто в Кыргызстане, кроме представителей офиса, расположенного в «Форуме», не хочет продолжать политику прежнего режима — политику политического террора и тотальной коррупции.

Неясные перспективы

В информационном пространстве сейчас активно работают две стороны — действующая власть и оппозиция в лице Алмазбека Атамбаева.

«Белый дом» пытается удержать страну в стабильном состоянии, не допустить разброда и шатания. Команда Атамбаева заточена на обратном — им важно загнать власть в тупик, причем любой ценой. И не важно, как это отразится на состоянии общества и общественно-политической ситуации в целом.

Одна попытка раскачать политическое поле недавно провалилась. Сподвижники Алмазбека Атамбаева очень рассчитывали на приезд в Бишкек опального политика Омурбека Бабанова, которого СДПК, похоже, планировала использовать в роли лидера очередного бунта. Больше всего, как признают в окружении Атамбаева, несостоявшийся прилет Бабанова расстроил самого экс-президента.

Теперь команде растерявшего все рычаги давления на власть Алмазбека Атамбаева понадобится очередной повод для публичных выступлений.

Как считают эксперты, Алмазбек Атамбаев вряд ли решится лично возглавить возможные уличные протесты.

Для этого ему сейчас необходимо найти еще какого-нибудь известного политика, которого после привычно и по-атамбаевски не жаль будет списать со счетов. Именно для этого в информационное поле вбрасываются новости о планирующихся теперь уже якобы в июне масштабных митингах протеста.

«Консенсуса между этими двумя политиками не будет. Как показывают опросы, влияние Алмазбека Атамбаева упало почти до нуля, но это еще ничего не значит», — заявил 24.kg политолог Игорь Шестаков.

По его мнению, все может измениться в считаные дни.

Пока Сооронбай Жээнбеков, в отличие от Алмазбека Атамбаева, ведет себя достаточно сдержанно и корректно. Что будет дальше, станет ясно только осенью.

Градус политической активности повысит и начавшаяся уже предвыборная кампания желающих попасть в седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Четкой определенности по судьбе нынешнего правительства еще нет. Видимо, потому, что этот вопрос необходимо рассматривать вкупе с предстоящими в следующем году парламентскими выборами. Многое будет зависеть от того, на какую партию поставит «Белый дом», и будет ли вообще сделана такая ставка.

Окончательного решения по этим двум стратегическим направлениям на седьмом этаже еще не приняли.