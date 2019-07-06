Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Абдыбалы тегин Суеркул назначен заместителем министра финансов.

Прежний зам написал заявление об увольнении. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отставку принял.

Абдыбалы тегин Суеркул родился в 1966 году в селе Джанги-Джол Ошской области. Прошел обучение в Джорджтаунском университете (Вашингтон, США) по специальной учебной программе, где изучал такие основные дисциплины, как рыночная экономика, международная торговля, макроэкономика, эконометрика, финансовое программирование, управление бюджетом, банковское дело.

Проходил стажировку в Международном валютном фонде и правлении управляющих Федеральной резервной системы США.

Абдыбалы тегин Суеркул работал в Национальном банке с 1992 года — возглавлял отдел эмиссионно-кассовых работ, затем был начальником управления банковского надзора, членом правления Национального банка Кыргызской Республики. В 2004-2007 годы работал консультантом Всемирного банка по частному и финансовому сектору. В феврале 2007 года (до 2014-го) назначен заместителем председателя Национального банка Кыргызской Республики.

Амангелди Исаев назначен заместителем министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

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Родился 17 мая 1968 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности «ученый агроном», Академию государственного управления при президенте по специализации «высшая школа государственной политики и управления».

2012-2016 — заместитель директора департамента химизации и защиты растений МСХиМ КР;

2016-2017 — заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности;

2017-2019 — директор департамента карантина растений Минсельхоза.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Глава Ленинского района Нурдин Тынаев переведен на должность начальника управления муниципального имущества столичной мэрии. Ранее он занимал должность руководителя аппарата, а с 2016 года — акима Ленинского района.

Токтосун Султанов назначен акимом Ленинского района. Ранее он возглавлял Первомайский акимиат.

Главой Первомайского района стал Алибек Биримкулов. Он окончил Кыргызскую аграрную академию, факультет «Банковское дело». Был членом ТИК Сокулукского района, а также заместителем главы Сокулукской и Панфиловской районных администраций.

В Конституционной палате произошли кадровые перестановки.

В связи с истечением срока полномочий руководства Конституционной палаты прошли выборы.

Новым председателем стал Карыбек Дуйшеев. Эмиль Осконбаев стал его замом, а Меергуль Бобукеева — судьей-секретарем.

Руководство Конституционной палаты избирается на три года.

Азамат Ногойбаев уволился с должности начальника Сокулукского РОВД.

После конфликта в селе Орок Чуйской области начальник Сокулукского РОВД написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Кроме того, по итогам служебного расследования заместитель начальника РОВД Азамат Шабралиев получил строгий выговор. К дисциплинарной ответственности привлечены также заместитель начальника Сокулукского РОВД Улан Кубатбеков (неполное служебное соответствие), а также начальник поселкового отделения милиции Улан Эшмамбетов, заместитель главы ГУВД Чуйской области Айбек Ажыбаев, начальник СПНЭМ ГУВД Чуйской области Улан Жаныбек уулу. Все трое получили выговоры.

Руслан Бекназаров назначен экспертом в отдел по работе с обращениями граждан аппарата президента.

Функциональными обязанностями Руслана Бекназарова являются проведение анализа поступивших обращений граждан из регионов страны и внесение соответствующих экспертных предложений для дальнейшей работы аппарата.

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Руслан Бекназаров родился 10 марта 1981 года в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области. Окончил КНУ, юридический факультет, специальность «юриспруденция»;

2003-2005 — работа в институте омбудсмена;

2005-2007 — работа в Службе национальной безопасности;

2007-2009 — эксперт полномочного представителя правительства в Жогорку Кенеше; 2011 — помощник министра иностранных дел; 2011-2012 — работа в посольстве Кыргызстана в Японии;

2017-2019 — глава Кара-Суйского айыл окмоту Аксыйского района.

Сын Азимбека Бекназарова.

Алымжан Козубаев назначен директором ГП «Унаа».

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В разное время он занимал должности в структурах МВД, возглавлял Главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2015 году он в списке партии «Ата Мекен» баллотировался в Жогорку Кенеш.

В 2017-м уволен в запас Вооруженных сил КР.

ГУ «Унаа» занимается выдачей государственных регистрационных номеров, регистрацией и перерегистрацией машин, обучением водителей и выдачей водительских удостоверений.

О кадровых перестановках с 24 по 28 июня читайте здесь.