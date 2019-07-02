Случайные кадры в энергетике Кыргызстана

В энергетической отрасли Кыргызстана явный кадровый дефицит. Часть специалистов является фигурантами уголовных дел, другая, имея за плечами уголовное прошлое, вернулась в профессию, есть и те, кто вообще не имеет к энергосектору никакого отношения.

Энергетики, ау!

В конце мая уволили Азамата Абдыкадырова, возглавлявшего Национальный энергохолдинг с 2018-го. До него два года компанией руководил Айбек Калиев, который сейчас проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. За аварию на теплоцентрали он уже получил два с половиной года тюрьмы и штраф в 100 тысяч сомов.

Азамат Абдыкадыров по профессии инженер-электрик. Многие годы он работал в «Кыргызэнерго», на каскаде Токтогульских ГЭС, в ОАО «Электрические станции».

Послужной список Айбека Калиева не такой большой. Он окончил КТУ имени И.Раззакова, однако в биографических справках не указано, по какой специальности. Трудовую деятельность начал инженером-наладчиком, но на каком предприятии, неизвестно. После чего ушел на госслужбу в сферу энергетики.

Новый глава Энергохолдинга Айтмамат Назаров никогда не работал в энергосекторе.

По образованию он экономист. Трудовую деятельность начал в 1994-м преподавателем в Джалал-Абадском коммерческом институте.

В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером мэрии Оша, в 1998-2000 годах — главным специалистом государственной администрации Джалал-Абадской области, дослужившись до заместителя главы акима администрации Базар-Коргонского района.

В 2006-2007 годах возглавлял ОсОО Аk kаz (Водочный завод) в южной столице, в 2007-2010 годах — директор государственного предприятия «Кара-Балтинский сахарный завод».

В 2012-2015 годах являлся президентом ЗАО Bear Beer (Пивоваренный завод, Шопоков).

В феврале 2016-го стал депутатом Жогорку Кенеша.

Будучи парламентарием, Айтмамата Назарова зачастую интересовали вопросы трансформации земли и идентификации животных. Об энергетике говорил крайне мало. В 2016 году он усомнился в необходимости создания Энергохолдинга. Ему также принадлежит инициатива повышения тарифа на электричество.

«Может, уже объявить общественности, что пора менять тарификацию? Мне кажется, что люди это поймут. Иначе вы просто угробите весь энергетический сектор, он же постепенно изнашивается, убыток ваш изо дня в день будет расти», — заявил Айтмамат Назаров, обращаясь к тогдашнему заместителю председателя холдинга Нурлану Садыкову.

Депутат отметил, что у него лично сложилось ощущение, что Национальный энергохолдинг создали только для того, чтобы потом легче было приватизировать объекты, находящиеся в этой отрасли.

«Только ли для этого создается холдинг? Вы просто открываете путь для приватизации? Я бы еще посоветовал вам время от времени проводить инвентаризацию объектов и производить их оценочную стоимость. Уставной фонд отрасли, по прежним расценкам, составляет примерно 7,5 миллиарда сомов. Это нонсенс, если честно. Полагаю, что в последние годы никто не проводил переоценки, поэтому есть желающие все это приватизировать, переоформить на себя. Надо время от времени делать переоценку, чтобы общественность знала, какой объект на самом деле сколько стоит. Я вообще не понимаю, как вам выдают кредиты. Вы до сих пор берете их под гарантии правительства. Но надо выходить из-под его крылышка и самостоятельно решать такие вопросы, не опираясь на кого-то свыше», — сказал Айтмамат Назаров.

Нурлан Садыков, с которым у него завязался спор, оказался на скамье подсудимых вместе с Айбеком Калиевым. Он избежал тюремного срока, однако оштрафован на 220 тысяч сомов за аварию на ТЭЦ Бишкека. А Айтмамат Назаров стал главой Энергохолдинга.

Придя в госкомпанию, он до сих пор ничего не предложил для развития отрасли. Прославился только тем, что на соревнованиях энергетиков в Караколе вел себя вальяжно. А помощник держал над его головой зонт.

Темные пятна в биографии

Очевидно понимая, что справиться с возложенными обязанностями ему будет крайне сложно, Айтмамат Назаров решил взять в заместители энергетиков.

Первым заместителем председателя правления стал Абдылда Исраилов. Он действительно энергетик с большим опытом, но есть в его биографии и нелицеприятные истории.

Абдылда Исраилов возглавлял «Электрические станции». В 2014 году написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Этому предшествовал скандал вокруг закупки угля у ТОО «Жезказган энергосбыт». Тендерная комиссия неоднократно отклоняла заявки компании из-за того, что она не является поставщиком угля, а специализируется на поставках электроэнергии. Однако руководство «Электрических станций» этот момент не смутил. Оно уверяло, что качество угля соответствует требованиям.

Позже возбудили уголовное дело. В нем фигурировал супруг экс-генерального прокурора Аиды Саляновой. Напомним, что она и бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвиняли друг друга в угольном лобби.

Как рассказала Аида Салянова, в сентябре 2014-го до нее дошла информация, что интересы компании «Прогресс компани», у которой в последние годы закупался уголь методом из одного источника, якобы лоббирует сам глава государства. Будучи генеральным прокурором, она была готова начать проверку в отношении тогдашнего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева по факту незаконного вмешательства в вопросы поставок угля на столичной ТЭЦ. Но президент неожиданно уволил его.

«Я это оценила как наказание (Артыкбаева) за неумение держать язык за зубами. С этого времени в отношении меня началась беспрецедентная кампания по дискредитации», — сказала Аида Салянова.

Ее супруг Бакыт Абдыкапаров проходил подозреваемым по двум эпизодам уголовного дела. Его обвиняли в лоббировании интересов казахской компании «Жезказган энергосбыт» во время тендеров на поставку угля для Бишкекской ТЭЦ и получении $50 тысяч за положительное решение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Тазалык» Марата Кутанова.

Бишкекский городской суд приговорил Бакыта Абдыкапарова к семи годам лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в 50 расчетных показателей и возместить нанесенный государству ущерб в 6 миллионов 690 тысяч сомов.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались начальник управления Генеральной прокуратуры Нуртазин Джетыбаев, ведущий специалист службы безопасности столичной ТЭЦ Турсунбек Мамбеталиев и бывший коммерческий директор ОАО «Электрические станции» Кемель Иманов. Уголовной ответственности Абдылде Исраилову удалось избежать.

Генпрокуратура теперь изучает уже причастность Алмазбека Атамбаева к лоббированию интересов «Прогресс компани».

Второй заместитель Айтмамата Назарова — 30-летний финансист Тилек Айталиев.

Он работал в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком, Минфине. В Энергохолдинг пришел в 2017-м в качестве финансового аналитика, а через два года стал заместителем председателя.

Старый новый директор

Насторожило еще одно кадровое назначение. После скоропостижной смерти Аскара Эшимбекова в марте в результате болезни осталось вакантным место генерального директора ОАО «Электрические станции». Напомним, что компания управляет всеми ГЭС и ТЭЦ Кыргызстана.

На прошлой неделе совет директоров утвердил на пост гендиректора Таалайбека Толубаева. С 2014 по 2017 год он уже возглавлял компанию.

В тот же день, когда его назначили, в социальной сети Facebook обнародовали письмо за подписью заместителя председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбека Сагынбаева.

В письме указано, что трудовой договор с Таалайбеком Толубаевым расторгнут за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ему объявляли выговоры за крупные аварии на ГЭС, рост дебиторской задолженности. В отношении него в бытность генеральным директором по незаконным действиям возбуждены уголовные дела.

«Лица, избранные в исполнительный орган ОАО, не могут переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей. Должностные лица, отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, не могут быть избраны в органы управления», — говорится в письме.

ГКПЭН пришел к выводу, что Таалайбек Толубаев не может быть избран генеральным директором «Электрических станций». Совет директоров компании на это закрыл глаза.

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24.kg обратилось в ГКПЭН за разъяснениями, насколько законно избрание генерального директора «Электрических станций», учитывая имеющиеся недостатки в его работе. Чиновники отказались комментировать сложившуюся ситуацию, отметив, что решение принимал совет директоров.

В «Электрических станциях» тоже не захотели комментировать назначение старого нового директора.

Энергохолдинг, который, по сути, и должен следить за дочерними компаниями, остался в стороне. А как глава холдинга может журить совет директоров «Электрических станций» за назначение менеджера с уголовным делом и кучей выговоров, когда сам не разбирается в отрасли?

Энергетика не принимает случайных людей. Оттого энергосектор в Кыргызстане пребывает в глубочайшем кризисе.