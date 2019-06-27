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Власть

Депутат не уверен, что Атамбаев просил Путина об экстрадиции Азиза Батукаева

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов не уверен, что Алмазбек Атамбаев просил Владимира Путина об экстрадиции вора в законе Азиза Батукаева. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Он поинтересовался у генерального прокурора, может ли он представить копии этих обращений.

«Говорят, что члены комиссии нечисты, они подвергались гонениям. Все члены комиссии, понимая ответственность, подписали заключение. Атамбаев говорит, что обращался к президенту России письменно и устно об экстрадиции Батукаева. У вас есть на руках его обращение?» — спросил он.

Откурбек Джамшитов на смог точно ответить на вопрос, пояснив, что идет следствие.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
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