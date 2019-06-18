Вмешательство Алмазбека Атамбаева в выборы рассмотрят отдельно

Комиссия не изучала вопрос вмешательства Алмазбека Атамбаева в выборы. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

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Депутат Мирлан Жеенчороев возмутился, почему комиссия не рассмотрела обвинения о вмешательстве экс-президента КР в выборы, а также по узурпации власти. «Эти вопросы поднимались на заседаниях. Активисты говорили, что Алмазбек Атамбаев собирал активы районов и угрожал, если его кандидат не выиграет», — сказал он.

Нардеп Каныбек Иманалиев отметил, что рассматривались только девять эпизодов. «Узурпацию власти и вмешательство в выборы рассмотрят, но только после того, как бывший глава государства будет лишен неприкосновенности», — пояснил он.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.