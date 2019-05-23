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Власть

В ближайшие пять лет реабилитируют системы водоснабжения 24 городов и 248 сел

В ближайшие пять лет будет проведена реабилитация систем водоснабжения в 24 городах и 248 селах республики. Об этом сегодня заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на форуме «Чистая вода для регионов».

По его словам, обеспечение населенных пунктов Кыргызстана чистой питьевой водой — одно из основных направлений государственной политики. За последние два года были сделаны решительные шаги в данном направлении. Например, принята Национальная стратегия развития Кыргызстана, в которой приоритетным направлением определен вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой.

Перед правительством была поставлена задача до 2023 года на 100 процентов обеспечить населенные пункты страны чистой питьевой водой.

«На сегодня в рамках проекта «Таза суу» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Евросоюза и Швейцарской Конфедерации в 20 городах республики реализуются крупные проекты на 11,2 миллиарда сомов. Более 65 процентов средств предоставляются в виде гранта, а остальные — в виде кредита на 15 лет с низкими процентными ставками» рассказал глава государства.

Кроме этого, с 2019 года планируется начать привлечение инвестиций со стороны ЕБРР, ЕС и правительства Швейцарии не только для городов, но и сельской местности. В ближайшие пять лет планируется строительство систем водоснабжения в 369 селах, где их прежде не было. Для решения этого вопроса, помимо поддержки международных финансовых институтов, предусмотрены средства и из республиканского бюджета.

«Если в 2014 году для решения проблемы, связанной с чистой питьевой водой, из республиканского бюджета было выделено 25 миллионов сомов, то в 2018-м эта сумма была увеличена до 250 миллионов сомов. Рассматривается возможность увеличения данной суммы до 500 миллионов сомов», — заключил президент.
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