Президент осмотрел школу, которую строят за счет средств от борьбы с коррупцией

Президент в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства дополнительного учебного корпуса Нариманской средней школы, расположенной в южной столице. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров проинформировал, что строительные работы финансируются из Единого депозитного счета, куда поступали средства от борьбы с коррупцией. Трехэтажный учебный корпус на 500 ученических мест состоит из 24 учебных кабинетов, столовой, медицинского, учительской, библиотеки и читального зала.

На сегодня основные строительные работы завершены, ввод в эксплуатацию объекта планируется в ноябре 2020-го.

Сооронбай Жээнбеков в беседе с местными жителями отметил, что проект по строительству новых школ и корпусов поможет решить вопрос перегруженности учебных учреждений. Эта проблема особенно остро стоит в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области, куда устремлен основной поток внутренней миграции. В результате наблюдается перегруженность ряда школ, в которых дети обучаются в три смены, а в каждом классе — до 50 детей, сидя порой по четыре человека за одной партой.

Глава КР добавил, что в этом году внушительный объем средств направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. Тем не менее финансирование важнейших проектов, к числу которых относятся строительство новых школ и ремонт аварийных, будет продолжено, несмотря ни на что.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что борьба с пандемией потребовала очень много сил и времени, в ином случае со стороны государства уделялось бы больше внимания строительству и ремонту социальных объектов, в том числе и школ.

Местные жители в свою очередь выразили благодарность президенту за особое внимание к проблеме строительства и ремонта учебных заведений в регионах.

Напомним, что в июне 2018 года был открыт Единый депозитный счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Распоряжением кабмина от 14 июня 2019-го из Единого депозитного счета на строительство 15 школ и дополнительных корпусов для общеобразовательных учреждений Чуйской области, Бишкека и Оша выделили 800 миллионов сомов.