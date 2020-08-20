Модернизация ГЭС, строительство канала и больницы. Что еще осмотрел президент

«Своевременная модернизация ГЭС удовлетворит стабильную потребность населения и предприятий в электроэнергии, и это создаст основу для экономического развития страны и благоприятные условия для проживания людей», — подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков в ходе ознакомления с реконструкцией Ат-Башинской ГЭС в Нарынской области.

По данным пресс-службы, полное завершение модернизации Ат-Башинской ГЭС, которое позволит увеличить ее мощность, планируется в 2022 году. На 1 июля 2020-го выделено 647 миллионов сомов швейцарского гранта и 266 миллионов сомов от ОАО «Национальная энергохолдинговая компания» на закупку и замену основного оборудования, а также другие нужды.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность реабилитации работающих ГЭС, которые являются основным источником выработки электроэнергии в Кыргызстане.

Президент также ознакомился с ходом строительства нового здания инфекционного отделения Нарынской областной объединенной больницы на 70 коек. В настоящее время завершается возведение каркаса здания, строительство планируется полностью завершить к концу сентября 2020 года.

Глава государства отметил важность качественного строительства нового здания с учетом климатических условий Нарынской области. Также подчеркнул необходимость внедрения цифровизации в систему здравоохранения.

«Система образования, быстро внедрив цифровизацию в вузы и школы, справилась с проблемами, возникшими во время вспышки коронавирусной инфекции. Теперь и в больницах должны внедряться цифровые технологии.

В нашей стране все, включая президента и глав айыл окмоту, должны быть вовлечены в процесс цифровизации. Только тогда страна будет развиваться. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков также осмотрел старое здание областной больницы, построенное в 1937 году. В настоящее время оно в качестве архитектурного памятника находится под защитой ЮНЕСКО.

В Нарыне президенту рассказали об успехах цифровизации в областном центре, в частности о реализации пилотного проекта «Умный город». По словам мэра Нарына Нурбека Молдокадырова, планируется предоставлять все муниципальные и государственные услуги в цифровом формате.

Кроме того, глава государства ознакомился с ходом строительства Куланакского канала в Нарынском районе. Он обеспечит 5 тысяч гектаров регулярной поливной водой и позволит освоить новые 2 тысячи гектаров. Директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев сообщил, что насосная станция Куланак эксплуатировалась в течение 48 лет и в настоящее время устарела. Поэтому планируется построить канал самотечного орошения. Предварительная сметная стоимость проекта — 1,8 миллиарда сомов, уже завершено технико-экономическое обоснование проекта. Строительство планируется начать в 2021 году и завершить до 2026-го в рамках второго этапа Государственной программы развития ирригации.

Глава государства напомнил, что реализация Государственной программы развития ирригации позволит освоить 65 тысяч гектаров новых орошаемых земель и улучшить водообеспеченность на 50 тысячах гектаров.